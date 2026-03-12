Спецкор «Вечерней Москвы» продолжает работать в зоне СВО. В этот раз он пообщался с заместителем командира штурмового взвода, старшим сержантом с позывным «Сизый». Он служит в составе 60-й отдельной бригады.
В небольшом укрепленном населенном пункте Горькое на запорожском направлении, где ВСУ занимали, казалось бы, выгодные позиции, аккуратно, стараясь не попасться на глаза врагу, передвигаются наши бойцы. Над ними лишь вдали маячат наши «птички», которые докладывают парням, где находится противник.
— Мы заходили со стороны одной из лесополос. Подходя все ближе, получили информацию, что обнаружено движение около одного из опорников врага. Выглянули. Дождались цель. Ликвидировали, — рассказывает «Сизый». — Пошли дальше, и нам поступило следующее предупреждение от командира: в другом опорнике находятся несколько боевиков. Мы кинули одну гранату. Взрыв. Крик. По нам открыли огонь.
Бойцы 60-й бригады не растерялись. Сразу же закидали врага гранатами и продолжили наступление.
— Они там что-то кричат, стреляют по позициям, где мы находимся… Ну, мы тут же еще парочку гранат закинули им, — смеется «Сизый», поправляя каску. — А враг все продолжает кричать, стрелять. Мы не растерялись и не стали рисковать: прямо в опорник закинули им еще одну гранату. Несколько секунд и — тишина. Зайдя в опорник, мы обнаружили, что ликвидировали нескольких боевиков ВСУ. Сколько точно их было, не скажу. Больше четырех. Кто-то мог остаться под обломками. Мы не считали. Продолжали выполнять задачу.
Боец замечает, что сейчас ни один штурм невозможен без участия беспилотников.
— Они координируют нас и подсказывают, где находится враг, — говорит «Сизый». — Операторы БПЛА следят за обстановкой. Говорят, где конкретно стоит ожидать боевого столкновения с противником.
«Сизый» оказался в зоне проведения спецоперации в 2024 году. Первой его боевой задачей был штурм населенного пункта, где находился враг.
— Тогда, только зайдя в одно из зданий, практически сразу же ликвидировали двух украинских боевиков, — вспоминает «Сизый».
Боец говорит, что в ходе той операции ВСУ были совсем не подготовлены. Это обернулось для них серьезными потерями техники и личного состава.
КСТАТИ.
Военнослужащие группировки войск «Восток» на запорожском направлении за прошедшие сутки уничтожили более 315 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, пять автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада материальных средств.