«Ни один штурм невозможен без участия беспилотников»: старший сержант — о выполнении боевых задач на СВО

— Они там что-то кричат, стреляют по позициям, где мы находимся… Ну, мы тут же еще парочку гранат закинули им, — смеется «Сизый», поправляя каску. — А враг все продолжает кричать, стрелять. Мы не растерялись и не стали рисковать: прямо в опорник закинули им еще одну гранату. Несколько секунд и — тишина. Зайдя в опорник, мы обнаружили, что ликвидировали нескольких боевиков ВСУ. Сколько точно их было, не скажу. Больше четырех. Кто-то мог остаться под обломками. Мы не считали. Продолжали выполнять задачу.