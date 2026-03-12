Ричмонд
Силы ПВО нейтрализованы 30 украинских дронов над регионами РФ

Силами российской противовоздушной обороны с 14:00 до 20:00 мск были нейтрализованы 30 украинских беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Силами российской противовоздушной обороны с 14:00 до 20:00 мск были нейтрализованы 30 украинских беспилотников в небе над регионами РФ, передает пресс-служба МО России.

«В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — следует из заявления Минобороны.

По данным оборонного ведомства, 19 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, шесть — над Курской, три — над Брянской. Еще два украинских дрона ликвидировали над Крымом.

