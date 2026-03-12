Синоптик предупредил о возвращении морозов в Москву

Метеоролог отметил, что похолодание ожидается уже в ближайшие дни. Более того, возможны не только ночные заморозки, но и полноценные морозы. Синоптик добавил, что из-за антициклона сейчас наблюдаются довольно тёплые дневные температуры. Однако климатическая весна еще не наступила, и уже в ближайшие выходные ночью столбики термометров могут опуститься до минус 2−3 градусов.