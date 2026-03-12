12 марта в Российской государственной библиотеке для молодежи прошла первая встреча в рамках фестиваля «Наука молодая». В ее рамках ребятам пошагово рассказали, как идея становится практическим решением.
Международная молодежная проектная лаборатория БРИКС существует с 2021 года. Она занимается тем, что связывает большие корпорации и госструктуры со студентами, которые выполняют для них задания, проводят аналитику и исследования, реализуя таким образом собственный потенциал и получая возможность поработать с настоящими вызовами.
— В современных условиях везде требуется научная новизна, — объясняет руководитель Международной молодежной проектной лаборатории БРИКС Александр Ханаров. — Государства делают максимально большие шаги к тому, чтобы поддержать молодых ученых и их исследования, а к этому подтягиваются и международные организации и госструктуры. Они готовы вкладывать силы и средства в то, чтобы способствовать развитию знания. В результате дело остается за тем, чтобы соединить эти две силы: молодых исследователей и заказчиков. Этим мы и занимаемся.
Очень многие работы остаются на полках университетов. Их выводы часто не используются на практике, не дают того научного прорыва, который, возможно, могли бы. Поэтому молодых ученых нужно соединять напрямую с заказчиками — с теми, кому их решения и выводы окажутся актуальными и нужными.
— Мы предлагаем проектный формат исследований. По своему опыту я могу сказать, что научные работы без каких-то четких рамок и условий пишутся как литературные произведения и могут «висеть в воздухе» по нескольку лет, — рассказывает Ханаров. — Именно поэтому ее лучше вести в проекте, ограниченном временными рамками.
Международное объединение БРИКС становится важной площадкой для научного сотрудничества. Его страны участники охватывают большинство государств Глобального Юга. Благодаря разнообразию их подходов к научному знанию и исследованиям молодым ученым гораздо проще найти ту самую общую истину.
— Страны Запада, которые традиционно удерживали планку первенства в этой сфере, уходят на задний план, — объясняет Ханаров. — А среди стран Глобального Юга безусловные лидеры по своим технологическим разработкам — это Китай, Россия и Индия. Даже когда западные компании уходят с рынков, мы быстро придумываем им альтернативы. Для того чтобы дальше обеспечивать рост этого технологического лидерства, нам необходимо сообща прорабатывать все направления. Команды создаются из сильных участников разных стран, чтобы разные точки зрения позволили увидеть в актуальных научных вопросах что-то общее. Группы состоят из представителей всех стран объединения, в том числе и новых членов — Египта, Ирана, ОАЭ, Эфиопии и Индонезии. При этом тематические блоки включают в себя огромное количество направлений.
Фестиваль научных идей молодежи «Наука молодая» занимается популяризацией достижений отечественных исследований и активизацией интереса к этой деятельности у нового поколения. Среди участников — старшеклассники, студенты вузов, аспиранты, а также сами молодые ученые, готовые поделиться своими идеями и опытом.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Вероника Лещинская, специалист Российской государственной библиотеки для молодежи:
— Сегодняшней встречей, 12 марта, мы начинаем новый сезон Фестиваля научных идей молодежи «Наука молодая», который проводится совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Наша задача — показать всем, что молодые люди живут наукой и готовы развивать новые идеи, творить, заниматься научно-исследовательской деятельностью.