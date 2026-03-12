В Российской государственной библиотеке для молодежи прошла первая встреча в рамках Фестиваля «Наука молодая»

— Страны Запада, которые традиционно удерживали планку первенства в этой сфере, уходят на задний план, — объясняет Ханаров. — А среди стран Глобального Юга безусловные лидеры по своим технологическим разработкам — это Китай, Россия и Индия. Даже когда западные компании уходят с рынков, мы быстро придумываем им альтернативы. Для того чтобы дальше обеспечивать рост этого технологического лидерства, нам необходимо сообща прорабатывать все направления. Команды создаются из сильных участников разных стран, чтобы разные точки зрения позволили увидеть в актуальных научных вопросах что-то общее. Группы состоят из представителей всех стран объединения, в том числе и новых членов — Египта, Ирана, ОАЭ, Эфиопии и Индонезии. При этом тематические блоки включают в себя огромное количество направлений.