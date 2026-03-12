Ричмонд
сильный снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове очередная аномалия: Днем плюс 17 градусов и кажется, что лето на пороге, ночью веет зимой — что говорят синоптики

Прогноз погоды в Молдове на пятницу, 13 марта 2026.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове — аномальные температуры: днем почти жара, ночью доходит до минусов.

В пятницу, 13 марта, солнечно, +17 градусов.

А ночью — около 0 градусов.

Осадков не ожидается.

В субботу похолодает до +12 градусов днем.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Заврались: Чем больше гибнет женщин в Молдове, чем чаще их кидают в тюрьму без права на защиту, тем выше уровень безопасности у нашей страны.

Чем больше гибнет женщин в Молдове, чем чаще их кидают в тюрьму без права на защиту, тем выше уровень безопасности у нашей страны (далее…).

Опять ПАС не повезло с народом: Почему гагаузы так рьяно защищают свою автономию, а Приднестровье так упорно не хочет становиться частью Республики Молдова.

Бывший премьер страны Ион Стурза в интервью назвал гагаузов «чукчами из Гренландии» (далее…).

Выяснилось, откуда у маэстро Ботгроса, депутата ПАС, миллионы: В Кишиневе вместо международного фольклорного центра «Лэутары» построены многоэтажки.

Жилые коробки возвели на земельном участке в Кишинёве, который ещё при президенте Воронине выделили ансамблю «Лэутары» (далее…).

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше