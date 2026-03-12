В Молдове очередная аномалия: Днем плюс 17 градусов и кажется, что лето на пороге, ночью веет зимой — что говорят синоптики

В Молдове — аномальные температуры: днем почти жара, ночью доходит до минусов.
В пятницу, 13 марта, солнечно, +17 градусов.
А ночью — около 0 градусов.
Осадков не ожидается.
В субботу похолодает до +12 градусов днем.
