В Ростове многодетная семья осталась без жилья после пожара, СК возбудил дело

— Пожар произошел 9 марта 2026 года в многоквартирном доме на улице Станиславского. Квартира многодетной семьи серьезно пострадала от огня. Однако местные власти до сих пор не предоставили погорельцам жилье из маневренного фонда, — прокомментировали в СУ СК по Донскому региону.