В Ростове многодетная семья осталась без жилья после пожара, СК возбудил дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело, узнав о том, что многодетная семья в Ростове после пожара осталась без жилья. Об этом в региональном ведомстве сообщили в четверг, 12 марта.
— Пожар произошел 9 марта 2026 года в многоквартирном доме на улице Станиславского. Квартира многодетной семьи серьезно пострадала от огня. Однако местные власти до сих пор не предоставили погорельцам жилье из маневренного фонда, — прокомментировали в СУ СК по Донскому региону.
Следственный отдел по Кировскому району Ростова возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ — халатность.
— Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют причины бездействия чиновников, — добавили в областном следкоме.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.