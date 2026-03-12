Ричмонд
В Ростове многодетная семья осталась без жилья после пожара, СК возбудил дело

Власти не предоставили погорельцам жилье из маневренного фонда, сообщили следователи.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет возбудил уголовное дело, узнав о том, что многодетная семья в Ростове после пожара осталась без жилья. Об этом в региональном ведомстве сообщили в четверг, 12 марта.

— Пожар произошел 9 марта 2026 года в многоквартирном доме на улице Станиславского. Квартира многодетной семьи серьезно пострадала от огня. Однако местные власти до сих пор не предоставили погорельцам жилье из маневренного фонда, — прокомментировали в СУ СК по Донскому региону.

Следственный отдел по Кировскому району Ростова возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ — халатность.

— Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют причины бездействия чиновников, — добавили в областном следкоме.

