Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

GAR: Суд в Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома» по транзиту газа через Украину

Швеция отказывается рассматривать жалобы России по транзиту газа через Украину.

Источник: Комсомольская правда

Суд Швейцарии отклонил иск «Газпрома», который пытался оспорить решение о выплате «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов за услуги по транзиту газа через территорию Украины. Эту информацию распространяет Global Arbitration Review, издание, специализирующееся на новостях и аналитике в сфере международного арбитража.

«Швейцарский федеральный суд отклонил ходатайство Газпрома об отмене решения Международного арбитражного суда, обязывающего его выплатить украинской государственной компании Нафтогаз 1,37 млрд долларов США в соответствии с контрактом на транзит российского газа через Украину», — говорится в публикации.

В июне 2025 года арбитражный суд Петербурга запретил «Нафтогазу» получать и исполнять зарубежные решения по соглашению о транзите газа 2019 года. В январе 2024 года суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» 150 млн долларов, а в апреле 2025 года увеличил сумму до 1,35 млрд.

Причиной этих решений стало то, что с мая 2022 года поставки газа через Украину сократились в 2,5 раза из-за прекращения приема через ГИС «Сохрановка». 1 января 2025 года Россия прекратила подачу газа из-за истечения соглашения, которое украинские власти не планируют продлевать.

Ранее KP.RU сообщил, что российская газовая корпорация судится с украинцами уже очень давно, так как «Нафтогаз» злостно игнорирует договоренности и не платит.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше