В США неизвестный устроил стрельбу в синагоге штата Мичиган, его ликвидировали

В американском штате Мичиган неизвестный устроил стрельбу в синагоге. Об этом говорится в заявлении местной полиции, опубликованном в социальной сети X.
«Активная стрельба: 12 марта, 12:30 (19:30 по мск — прим. ред.)», — сообщают правоохранители.
Согласно источнику, инцидент произошел в храме Исраэль в пригороде Детройта. Телеканал Click On Detroit сообщает, что неизвестный намеренно въехал в здание на грузовике, в результате чего на месте возник пожар.
Как сообщает агентство Associated Press, правонарушитель был застрелен охраной учреждения, его личность не уточняется. Известно, что мужчина также был вооружен винтовкой.
Ранее KP.RU сообщал, что в американском городе Остин мужчина открыл стрельбу в баре, что привело к гибели троих человек. В момент инцидента на нем была футболка с символикой Ирана.