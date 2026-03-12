Ричмонд
Минкультуры раскритиковало решение Нидерландов передать скифское золото Украине

Отказ в возвращении ценностей крымских музеев нарушает принцип неделимости и неразрывности музейных коллекций. Об этом в четверг, 12 марта, заявили в пресс-службе Министерства культуры России в связи с решением Верховного суда Нидерландов передать Украине экспонаты международной выставки «Крым — золотой остров в Черном море», которая проходила в Бонне и Амстердаме в 2013—2014 годах.

— Был создан опасный для музейной практики прецедент, поставивший под сомнение действие международной и межмузейной выставочной практики и сам принцип неделимости и неразрывности музейных коллекций, — высказалась директор Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова.

Она отметила, что вывезенные для показа предметы стали политическими заложниками и не могут вернуться «на крымскую землю, сохранявшую их в течение многих веков», передает ТАСС.

11 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц органов власти Нидерландов и Украины из-за хищения культурных ценностей «крымской коллекции».

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
