Потери российской туротрасли из-за войны на Ближнем Востоке оценили в 7 млрд рублей

Российская туристическая отрасль понесла значительные убытки на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Совокупные потери бизнеса оцениваются примерно в 7 миллиардов рублей. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Источник: Life.ru

По его словам, туристам, чьи поездки были сорваны из-за кризиса в регионе, вернут деньги в полном объёме. При этом туроператорам предоставят дополнительные меры поддержки.

«Туристы получат деньги за сорванный отдых в полном объёме, а компании смогут воспользоваться средствами фондов персональной ответственности и получить отсрочку по взносам на три месяца», — отметил Решетников.

Министр добавил, что такие меры должны помочь отрасли справиться с последствиями текущей ситуации. Механизм поддержки уже начал работать, а организация «Турпомощь» готова принимать уведомления от туроператоров.

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволит туристам компенсировать потери из-за сорванных поездок на Ближний Восток. Речь идёт о турах, отменённых на фоне закрытия воздушного пространства в регионе.

