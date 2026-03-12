Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наталья Бардо рассказала, как выживают без неё муж и сын

Актриса Наталья Бардо появилась на светском мероприятии, которое проходило за пределами Москвы, и рассказала, как поживают её мужчины, когда актрисы долго нет дома. По словам звезды, она разработала целую схему дистанционной поддержки родственников. Детали на видео.

Актриса Наталья Бардо появилась на светском мероприятии, которое проходило за пределами Москвы, и рассказала, как поживают её мужчины, когда актрисы долго нет дома. По словам звезды, она разработала целую схему дистанционной поддержки родственников. Детали на видео.