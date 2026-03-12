Роспотребнадзор области: на «горячую линию» ежедневно нам поступает около 50 жалоб

«То есть у нас, например, есть претензия, приложенная к обращению. У нас есть ответ хозяйствующего субъекта, который ему отказывает. Ну, если человек хочет вернуть не лекарственные средства, не ювелирные изделия, которые не могут быть возвращены, а, например, не подошла обувь. И он обращается в течение 14 дней, как положено, при этом получает ответ от продавца о том, что данный товар не подлежит возврату, поскольку он надлежащего качества. Ну, соответственно, это нарушение прав потребителей. И в данном случае мы разъясняем хозяйствующему субъекту. Если он не желает всё-таки вернуть деньги, то предлагаем потребителю обратиться в суд, где мы готовы в каждом случае защищать права потребителя в судебном порядке», — пояснила Колесникова.