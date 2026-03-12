Философ Дугин: Иран — это «щит» России в противостоянии с Западом

Иран — это «щит» России в рамках противостояния с Западом. С таким мнением выступил философ Александр Дугин.
По его словам, в позиции Ирана Россия видит важный геополитический урок.
— Для нас это урок суверенитета. Мы еще до конца не осознали значение этой демонстрации стойкости. Смелое и последовательное сопротивление показывает: суверенитет можно отстаивать, можно противостоять глобальному давлению и агрессии, — приводит слова философа NEWS.ru.
Как отметил Дугин, если Иран способен на такое сопротивление, это тем более ориентир для России как ядерной державы.
10 марта глава Белого дома заявил, что военная операция против Ирана может закончиться в ближайшее время, но не на текущей неделе. Также он отметил, что в процессе боевых действий американские войска практически уничтожили Иран.
По словам эксперта Ильи Баскакова, масштаб, последствия и цели участников конфликта на Ближнем Востоке значительно изменились с лета 2025 года и стали напоминать войну на истощение.