Аскольд Запашный чуть не потерял зубы за 3 млн рублей на хоккейной тренировке

Ранее герой России Олег Артемьев раскрыл причину, по которой в отечественном космическом отряде не приветствуются наколки. По словам космонавта, соответствующие указания появились много десятилетий назад. Медики тех лет исходили из убеждения, что психически здоровый человек не станет наносить себе рисунки на тело.