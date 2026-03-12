Ричмонд
В Калининградской области завершился второй этап Всероссийских учений РСЧС

В Калининградской области завершился второй этап Всероссийских командно-штабных учений РСЧС.

10

В Калининградской области завершился второй этап Всероссийских командно-штабных учений РСЧС. Об этом сообщили в МЧС региона.

Сценарий предусматривал условный пожар в Гвардейском лесничестве у поселка Лунино. Северный ветер способствовал распространению огня на 35 гектаров и приблизил его к населенному пункту, под угрозой оказались 69 человек, в том числе 14 детей.

В активной фазе учений приняли участие около 80 человек и 23 единицы техники, в том числе 50 сотрудников МЧС и 18 единиц спецтехники.

Ранее мы писали, что МЧС за сутки зафиксировало девять пожаров в Калининградской области.