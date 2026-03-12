Волонтеров «Единой России» из Тюменской области готовят к чрезвычайным ситуациям

Представители «Единой России» и «Молодой Гвардии» прошли инструктаж от тюменских спасателей в рамках всероссийских командно-штабных учений. Основная цель мероприятия — отработать алгоритмы поведения и помощи населению в период паводков и иных чрезвычайных ситуаций. О ходе учений рассказал губернатор Александр Моор.
Первыми практические навыки отработали активисты из Ялуторовска. Там общественники вышли на улицы города, чтобы провести разъяснительную работу с местными жителями. Волонтеры раздавали памятки и подробно объясняли людям порядок действий при угрозе подтопления.
Фото: телеграм-канал губернатора Тюменской области Александра Моора.
Параллельно с учениями в регионе дали старт социальной акции «Антипаводок». Ее участники взяли шефство над социально значимыми объектами и домами наиболее уязвимых категорий граждан. Добровольцы занимаются расчисткой снега возле социальных учреждений, а также на придомовых территориях ветеранов, одиноких пенсионеров, многодетных семей и родственников бойцов, участвующих в специальной военной операции.
Губернатор напомнил, что фундаментом для нынешней подготовки стал драматичный опыт 2024 года, когда область столкнулась с рекордным паводком. Теперь эти знания передаются отрядам добровольцев.
Фото: телеграм-канал губернатора Тюменской области Александра Моора.
«Паводок 2024 года, который стал для нашего региона рекордным, показал, что необходимо делать во время таких масштабных ЧС. Поэтому сейчас, на всероссийских командно-штабных учениях, активистам “Единой России” и представителям “Молодой Гвардии” сотрудники МЧС России дают чёткие инструкции, какая помощь от них потребуется», — отметил Александр Моор, подчеркнув, что число добровольцев «Молодой Гвардии Единой России», желающих помогать во время ЧС, растёт. Из них формируются волонтёрские штабы.