Туристка с инвалидностью из Крыма впала в кому в Таиланде после удаления зуба

Жительница крымского города Саки отправилась на зимовку в Паттайю вместе с сестрой. Проблемы начались после воспаления зуба и флюса: пришлось у местного стоматолога удалять зуб мудрости. Как рассказала изданию сестра впавшей в кому, та не сняла швы вовремя, а пришла к врачу спустя два дня после назначенного срока. У нее начались осложнения.