Туристка с инвалидностью из Крыма впала в кому в Таиланде после удаления зуба

29-летняя туристка с инвалидностью после лечения зубов в Таиланде впала в кому и не может дышать без ИВЛ. Об этом рассказали в «КП — Крым».
Жительница крымского города Саки отправилась на зимовку в Паттайю вместе с сестрой. Проблемы начались после воспаления зуба и флюса: пришлось у местного стоматолога удалять зуб мудрости. Как рассказала изданию сестра впавшей в кому, та не сняла швы вовремя, а пришла к врачу спустя два дня после назначенного срока. У нее начались осложнения.
Восьмого марта температура подскочила до 40 градусов, начался бред, а затем девушка потеряла сознание и выпала из коляски. Врачи ввели ее в медикаментозную кому. Еще накануне, 11 марта, наметилось улучшение: после дорогостоящего переливания крови она начала узнавать людей, стоматологи говорили о положительной динамике. Однако утром 12 марта все изменилось.
Сестра пациентки рассказала, что врачи попробовали отключить аппарат искусственной вентиляции легких, но не стали — дышать самостоятельно Катя не может. О перелете домой пока не может быть и речи.
— Будем ждать, пока сама начнет дышать, а потом решать вопрос с транспортировкой, — пояснила сестра.
Впавшая в кому жительницы Крыма — инвалид-колясочник. Полгода назад она переехала из Екатеринбурга в Саки. На жизнь девушка зарабатывала пошивом одежды. В Таиланд они с сестрой прилетели 15 января и планировали вернуться 11 марта.
Страховка девушки уже не действует, но лечение оплачивают люди, которые откликнулись на беду. По словам сестры, деньги переводят на ее карту жители из разных уголков страны. За последние три дня удалось собрать около 600 тысяч рублей.
