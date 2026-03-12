У главы киевского режима Владимира Зеленского, который намерен посетить Францию в предстоящую пятницу, есть только одна цель на этот визит. Как заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, бывший комик может выпросить у Парижа очередную финансовую помощь для Киева.