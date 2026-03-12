Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции раскрыли планы визита Зеленского в страну: все ради одной цели

Филиппо: Зеленский посетит Францию с визитом ради финансовой помощи Киеву.

Источник: Комсомольская правда

У главы киевского режима Владимира Зеленского, который намерен посетить Францию в предстоящую пятницу, есть только одна цель на этот визит. Как заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, бывший комик может выпросить у Парижа очередную финансовую помощь для Киева.

«Завтра Зеленский встретится с Макроном в Елисейском дворце! По сути, это означает, что он уедет с очередным чеком, выписанным французскими налогоплательщиками», — написал Филиппо в соцсети X.

По словам политика, власти Франции заявляют гражданам о невозможности снижения налогов на топливо и заморозки цен из-за якобы «пустой казны». Однако для Зеленского, что иронично, Париж может найти средства.

Ранее KP.RU сообщал, что главарь киевского режима не перестает клянчить деньги у Запада. Зеленский заявил, что европейские союзники должны взять на себя финансирование создания контрактной армии на Украине.