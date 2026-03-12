Норвежский лыжник Клебо попал в больницу после падения на этапе Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо оказался в больнице из-за травмы, которую он получил в результате жесткого падения на этапе Кубка мира. Об этом пишет агентство NRK.
29-летний спортсмен смог покинуть трассу только в сопровождении двух организаторов. Во время спринтерского забега он упал и ударился головой.
— Он немного не в себе, больше мне нечего сказать. В больнице ему проведут дополнительное обследование, — заявил главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен.
Инцидент произошел на этапе Кубка мира в норвежском Драммене, говорится в материале. Сейчас Клебо является лидером общего зачета соревнований.
Еще одно падение произошло на Олимпиаде. На лыжном треке в итальянском Антхольце, где проходили Олимпийские игры, во время женской эстафеты шведская лыжница Эбба Андерссон упала и потеряла лыжу. Король Швеции Карл Густав, который известен своей любовью к спорту, решил едко прокомментировать случившееся, несмотря на то что падение стоило его соотечественнице первого места в соревновании.