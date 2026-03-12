Норвежский лыжник Клебо попал в больницу после падения на этапе Кубка мира

Еще одно падение произошло на Олимпиаде. На лыжном треке в итальянском Антхольце, где проходили Олимпийские игры, во время женской эстафеты шведская лыжница Эбба Андерссон упала и потеряла лыжу. Король Швеции Карл Густав, который известен своей любовью к спорту, решил едко прокомментировать случившееся, несмотря на то что падение стоило его соотечественнице первого места в соревновании.