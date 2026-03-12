В Тюменской области зафиксировано резкое падение смертности в ДТП

В ходе совещания представители ведомств рассмотрели комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасности на дорогах региона. В частности, речь шла об усилении присутствия дорожных патрулей на федеральных трассах и расширении сети камер фотовидеофиксации. Особое внимание было уделено профилактике аварий с участием курьеров на электровелосипедах и других средствах индивидуальной мобильности. Также участники встречи обсудили меры по оперативному устранению опасных дорожных дефектов, которые могут спровоцировать аварию.