В Тюменской области зафиксировано резкое падение смертности в ДТП

Количество летальных исходов в автоавариях Тюменской области сократилось на 26% в сравнении с январем-февралем прошлого года.
Эти данные озвучил губернатор Александр Моор на заседании профильной комиссии. Глава региона констатировал, что улучшение статистики наблюдается на всех автодорогах — от федеральных трасс до небольших муниципальных улиц. Наряду со снижением смертности, удалось незначительно сократить и общее число дорожных инцидентов.
«Снижение смертности в результате ДТП зафиксировано на всех автомобильных дорогах региона — федеральных, региональных, муниципальных. Кроме того, удалось добиться некоторого уменьшения общего количества ДТП. Необходимо сохранить эту положительную динамику», — акцентировал внимание губернатор.
В ходе совещания представители ведомств рассмотрели комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасности на дорогах региона. В частности, речь шла об усилении присутствия дорожных патрулей на федеральных трассах и расширении сети камер фотовидеофиксации. Особое внимание было уделено профилактике аварий с участием курьеров на электровелосипедах и других средствах индивидуальной мобильности. Также участники встречи обсудили меры по оперативному устранению опасных дорожных дефектов, которые могут спровоцировать аварию.
Несмотря на обнадеживающие показатели, Александр Моор призвал не терять бдительности. Основной вызов впереди — сезонный всплеск трафика в летний период.
«Расслабляться нельзя — впереди традиционное летнее увеличение транспортного потока. Примем дополнительные меры для обеспечения безопасности на дорогах региона. Но главным всегда остается ответственное отношение водителей и пешеходов к правилам дорожного движения», — подчеркнул Александр Моор.