Сервис с возможностью пожаловаться на коллекторов появился на «Госуслугах»

Представители ведомства отметили, что пожаловаться могут любые россияне — сами должники, родители, опекуны или попечители несовершеннолетнего или недееспособного должника, представитель должника, а также человек, которому коллекторы звонят по ошибке. Заявление на портале нужно подписать электронной подписью, представив доказательства о нарушениях, говорится в канале ведомства в мессенджере MAX.