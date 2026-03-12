Сервис с возможностью пожаловаться на коллекторов появился на «Госуслугах»

У пользователей портала «Госуслуги» появилась возможность подать жалобу на неправомерные звонки и сообщения кредитора или его представителя. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
— Подать жалобу на неправомерные звонки и смс кредитора или его представителя теперь можно и на Госуслугах. Сервисом могут воспользоваться как граждане России, так и иностранцы, — говорится в сообщении.
Представители ведомства отметили, что пожаловаться могут любые россияне — сами должники, родители, опекуны или попечители несовершеннолетнего или недееспособного должника, представитель должника, а также человек, которому коллекторы звонят по ошибке. Заявление на портале нужно подписать электронной подписью, представив доказательства о нарушениях, говорится в канале ведомства в мессенджере MAX.
10 февраля на портале «Госуслуг» появилась возможность проверить наличие исполнительного производства и причину его возбуждения. Причем узнать эту информацию можно как в отношении себя, так и в отношении контрагента.