Клебо госпитализировали после падения на этапе Кубка мира в Норвегии

Источник: Аргументы и факты

Одиннадцатикратный олимпийский чемпион по лыжному спорту Йоханнес Клебо оказался в больнице после падения в полуфинальном забеге классического спринта на этапе Кубка мира в Норвегии, передает NRK.

Первым упал американец Бен Огден, а сразу за ним Йоханнес Клебо. В результате спортсмен ударился головой.

«Он в сознании, но это было сильное падение, и к этому нужно отнестись серьезно. Я уверен, что ничего серьезного, похоже, нет, но все индивидуально», — рассказал врач сборной Норвегии Ове Фераген.

Сейчас Йоханнесу Клебо 29 лет. Он является 15-кратным чемпионом мира, 5-кратным обладателем Кубка мира и 5-кратным победителем лыжной гонки «Тур де Ски». В феврале Йоханнес Клебо стал первым спортсменом, который завоевал шесть золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх.

