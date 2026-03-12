Клебо госпитализировали после падения на этапе Кубка мира в Норвегии

Одиннадцатикратный олимпийский чемпион по лыжному спорту Йоханнес Клебо оказался в больнице после падения в полуфинальном забеге классического спринта на этапе Кубка мира в Норвегии, передает NRK.
Первым упал американец Бен Огден, а сразу за ним Йоханнес Клебо. В результате спортсмен ударился головой.
«Он в сознании, но это было сильное падение, и к этому нужно отнестись серьезно. Я уверен, что ничего серьезного, похоже, нет, но все индивидуально», — рассказал врач сборной Норвегии Ове Фераген.
Сейчас Йоханнесу Клебо 29 лет. Он является 15-кратным чемпионом мира, 5-кратным обладателем Кубка мира и 5-кратным победителем лыжной гонки «Тур де Ски». В феврале Йоханнес Клебо стал первым спортсменом, который завоевал шесть золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх.