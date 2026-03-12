AP: Подозреваемый в нападении на синагогу в Мичигане мертв

О произошедшем стало известно в тот же день. Неизвестный врезался в здание синагоги на автомобиле, после чего открыл стрельбу. Информации о пострадавших в результате стрельбы до сих пор нет, а всех детей, которые находились в детском саду при синагоге, увезли с места происшествия. Представители полиции также заявили, что школы, расположенные в районе происшествия — Блумфилд-Хиллз — перевели в безопасный режим «в связи с продолжающимся инцидентом в Вест-Блумфилде».