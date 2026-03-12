AP: Подозреваемый в нападении на синагогу в Мичигане мертв

Мужчина, который является подозреваемым в нападении на синагогу в американском штате Мичиган, мертв. Об этом в четверг, 12 марта, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на собственный источник.
— Подозреваемый в нападении на синагогу в штате Мичиган мертв, — говорится в публикации.
Однако какой-либо информации о его личности или мотивах не сообщается. Как именно умер злоумышленник — также неизвестно.
О произошедшем стало известно в тот же день. Неизвестный врезался в здание синагоги на автомобиле, после чего открыл стрельбу. Информации о пострадавших в результате стрельбы до сих пор нет, а всех детей, которые находились в детском саду при синагоге, увезли с места происшествия. Представители полиции также заявили, что школы, расположенные в районе происшествия — Блумфилд-Хиллз — перевели в безопасный режим «в связи с продолжающимся инцидентом в Вест-Блумфилде».
Это не первый инцидент за последнее время. Около 06:30 10 марта неизвестный открыл стрельбу около здания консульства США в Торонто. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте случившегося были обнаружены около десяти стреляных гильз.
Кроме того, 1 марта мигрант с символикой Ирана открыл стрельбу по людям в одном из баров американского штата Техас.