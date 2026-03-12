Александр Щипков: Сейчас отстраивается идеология, которая базируется на наших традициях

Александр Щипков (А. Щ.): У нас действительно уникальное учебное заведение. Концепция Российского православного университета была сформулирована Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. И моя скромная задача эту концепцию реализовывать. И действительно, она направлена на то, чтобы наш университет готовил церковных специалистов в сфере госуправления, речь идет о сфере церковно-государственных взаимоотношений, юриспруденции и психологии. Мне кажется очень важным, чтобы русские люди, какой бы специальностью они ни обладали, опирались в своей деятельности на те самые духовно-нравственные традиционные ценности, о которых сегодня говорит президент, и вслед за ним все мы. Но одно дело говорить, а другое дело пытаться воспитать следующее поколение в парадигме этих ценностей. Задача, я вам скажу, не из простых. Но за последние четыре года я вижу, что мы постепенно достигаем положительных результатов. Что касается миссии России. Каждому народу Господь предназначает какую-то свою миссию, ставит перед ним какую-то свою задачу. Если народ отказывается от своего божественного предназначения, от выполнения своей божественной миссии, этот народ перестает быть народом, потому что тогда он теряет свою идентичность и, по сути, отказывается от своей истории. И он исчезает. Есть ли такая опасность у русского народа? Да, есть. Такая опасность подстерегает каждый народ. Как ее избежать? Только единственным способом: сохранять свою культуру, религиозную традицию и так далее. Традицию военную, традицию победы. И если народ осознает свою миссию, то тогда он сохранится.