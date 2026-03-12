Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня

В феврале Ространснадзор в очередной раз нашел у авиакомпании «Победа» во Внукове зауженные калибраторы для ручной клади. Проверка была инициирована во второй половине января по поручению заместителя министра транспорта Владимира Потешкина. Специалисты проверяли калибраторы — устройства, в которые пассажиры ставят сумки и чемоданы перед вылетом. В итоге оказалось, что у «Победы» эти конструкции слегка уже заявленных параметров: 26,2 сантиметра вместо 27.