Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня

Росавиация установила ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air. Он будет действовать до 8 июня 2026 года. Об этом в четверг, 12 марта, ведомство сообщило в мессенджере MAX.
— Приказ об этом в четверг, 12 марта, подписал руководитель агентства Дмитрий Ядров, — говорится в материале.
После проведенной проверки Росавиация потребовала от Azur Air устранить несколько нарушений, включая улучшение уровня безопасности рейсов. В противном случае сертификат будет аннулирован, говорится в публикации.
В феврале Ространснадзор в очередной раз нашел у авиакомпании «Победа» во Внукове зауженные калибраторы для ручной клади. Проверка была инициирована во второй половине января по поручению заместителя министра транспорта Владимира Потешкина. Специалисты проверяли калибраторы — устройства, в которые пассажиры ставят сумки и чемоданы перед вылетом. В итоге оказалось, что у «Победы» эти конструкции слегка уже заявленных параметров: 26,2 сантиметра вместо 27.
При этом ранее «Победа» уже попадала в похожий скандал. В июне сенатор Айрат Гибатдинов внес в Государственную думу проект закона о запрете для авиаперевозчиков самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади пассажиров.