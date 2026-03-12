Стоимость нефти подскочила до 100 долларов после заявления нового лидера Ирана

— Транспортировка нефти через Ормузский пролив фактически прекратилась с начала войны, что привело к резкому росту мировых цен на нефть. В среду (11 марта — прим. «ВМ») Иран предупредил, что цена за баррель может подняться до 200 долларов, — говорится в материале.