Дмитриев: Война на Ближнем Востоке нанесет долговременный ущерб рынку нефти

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по вопросам экономического сотрудничества с другими странами Кирилл Дмитриев, уверен, что кризис на Ближнем Востоке окажет длительное влияние на мировую экономику.
«К сожалению, господин Финк ошибается. Будет нанесен долговременный экономический ущерб, поскольку шоки со стороны предложения затронут рынки нефти, газа, удобрений, сельского хозяйства и многие другие», — написал Дмитриев в социальной сети X.
Такое мнение он высказал в ответ на заявление генерального директора BlackRock Ларри Финка, который считает маловероятным, что события вокруг Ирана нанесут долгосрочный экономический урон, даже если цены на нефть значительно вырастут.
Ранее KP.RU сообщил, что нефть на мировых рынках снова подскочила в цене на 9%, превысив в среднем 100 долларов за баррель.