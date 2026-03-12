Василевский и Сорокин названы фаворитами на приз лучшему вратарю НХЛ

Российские вратари Андрей Василевский и Илья Сорокин лидируют в борьбе за «Везина Трофи» — награду лучшему голкиперу НХЛ по итогам регулярного сезона. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Рейтинг сформирован по итогам голосования 16 спортивных журналистов. Лидером стал выступающий за «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Василевский, набравший 71 балл. Сорокин, играющий за «Нью‑Йорк Айлендерс», занял вторую строчку с 61 баллом в активе.
Среди основных конкурентов — Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз», 30 баллов) и Джон Гибсон («Детройт Ред Уингз», 16 баллов).
Добавим, в текущем сезоне 31‑летний Василевский провел 43 матча, пропуская в среднем 2,32 гола за игру и отражая 91,3% бросков. 30-летний Сорокин, в свою очередь, в нынешнем сезоне провел 40 игр: он пропускает в среднем 2,51 шайбу за матч и отражает 91,3% бросков.
