Офтальмолог перечислила факторы риска развития глаукомы

— Главная опасность глаукомы в том, что самостоятельно выявить ее на ранней стадии практически невозможно. Поэтому после 40 лет важно проходить комплексное обследование у офтальмолога не реже раза в год, даже если ничего не беспокоит. Особенно внимательны должны быть пациенты с близорукостью высокой степени, сахарным диабетом и гипертонией, — заявила доктор.