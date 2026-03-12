Офтальмолог перечислила факторы риска развития глаукомы

Глаукома — заболевание глаз, которое может привести к слепоте, и выявить которое можно только во время обследования. Кому обязательно следует регулярно посещать врача, сообщила «Газете.Ru» офтальмолог Анна Семенова.
— Главная опасность глаукомы в том, что самостоятельно выявить ее на ранней стадии практически невозможно. Поэтому после 40 лет важно проходить комплексное обследование у офтальмолога не реже раза в год, даже если ничего не беспокоит. Особенно внимательны должны быть пациенты с близорукостью высокой степени, сахарным диабетом и гипертонией, — заявила доктор.
Медик подчеркнула, что обследование должно включать измерение внутриглазного давления, оценку состояния зрительного нерва и полей зрения.
Тем временем эксперты напоминают, что близорукость невозможно вылечить с помощью черники или моркови, однако сбалансированное питание важно для здоровья сетчатки. Триггерами для развития близорукости могут стать длительная зрительная нагрузка и недостаток естественного света, передает RT.