Росавиация рекомендовала Azur Air усилить контроль за безопасностью

В авиакомпании сообщили, что подготовят план корректирующих мероприятий. Документ направят в Росавиацию вместе с отчётом о выполнении всех предписаний. В Azur Air отметили, что регулярность полётов по итогам 2025 года превышала 90 процентов. При этом снижение показателей в начале 2026 года связали с рядом не связанных между собой авиационных событий. Представители перевозчика подчеркнули, что при внештатных ситуациях экипажи принимали решения исходя из приоритета безопасности пассажиров и воздушных судов.