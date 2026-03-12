Росавиация рекомендовала Azur Air усилить контроль за безопасностью

«Руководству перевозчика рекомендовано: в кратчайшие сроки повысить уровень безопасности полётов; провести тщательный внутренний аудит собственных подразделений по поддержанию лётной годности и техническому обслуживанию авиатехники; сократить программу рейсов», — говорится в сообщении.
В Росавиации отметили, что проверка выявила нарушения требований воздушного законодательства. Ведомство рекомендовало перевозчику провести внутреннюю проверку технических подразделений и пересмотреть организацию работы. Отдельно указали на необходимость оценки состояния авиатехники и процедур обслуживания самолётов. По мнению регулятора, такие меры позволят повысить уровень безопасности полётов.
В авиакомпании сообщили, что подготовят план корректирующих мероприятий. Документ направят в Росавиацию вместе с отчётом о выполнении всех предписаний. В Azur Air отметили, что регулярность полётов по итогам 2025 года превышала 90 процентов. При этом снижение показателей в начале 2026 года связали с рядом не связанных между собой авиационных событий. Представители перевозчика подчеркнули, что при внештатных ситуациях экипажи принимали решения исходя из приоритета безопасности пассажиров и воздушных судов.
Ранее Ространснадзор выявил в работе авиакомпании Azur Air многочисленные нарушения требований воздушного законодательства. Проверка была инициирована после сбоев в выполнении полётной программы. Надзорное ведомство заявило, что приняло меры инспекторского реагирования по фактам выявленных недочётов. Процесс их исправления взят на особый контроль.
