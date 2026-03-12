Врач Самойлова рассказала, как меньше болеть ОРВИ весной

Витамины C и D играют важную роль в профилактике вирусных инфекций весной, и для поддержания иммунитета нужно добавить в свой рацион овощи и фрукты. Об этом рассказала врач превентивной интегративной медицины, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова.
— Полноценное питание, богатое овощами, фруктами и белковыми продуктами, обеспечит организм необходимыми веществами, а дополнительный прием витаминов и микроэлементов поможет поддержать организм в период повышенной заболеваемости, — подчеркнула врач.
Она уточнила, что витамин D укрепляет иммунитет, витамин C ускоряет выздоровление, а цинк и магний повышают сопротивляемость организма инфекциям. Для поддержания иммунитета также эффективны закаливание, регулярные прогулки на свежем воздухе и физическая активность. При этом следует избегать переохлаждения и стресса, поскольку они ослабляют защитные функции организма, передает News.ru.
По словам педиатра и аллерголога-иммунолога Анны Усачевой, весной наиболее остро проявляются аллергические заболевания. Она отметила, что цветение растений вызывает приступы поллиноза, проявляющегося заложенностью носа, чиханием, слезотечением и кашлем.