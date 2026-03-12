Врач Самойлова рассказала, как меньше болеть ОРВИ весной

Она уточнила, что витамин D укрепляет иммунитет, витамин C ускоряет выздоровление, а цинк и магний повышают сопротивляемость организма инфекциям. Для поддержания иммунитета также эффективны закаливание, регулярные прогулки на свежем воздухе и физическая активность. При этом следует избегать переохлаждения и стресса, поскольку они ослабляют защитные функции организма, передает News.ru.