Сериал «Ландыши»: чем покорила зрителей «сахарная сказка»

Поразительно, как ярко может вспыхнуть не надуманный, не магический, а просто искренний и легкий проект с добрым внутренним посылом. Да-да, мы о «Ландышах». Сахарной сказке, покорившей миллионы зрителей.
В каком-то смысле проект «Ландыши» своим невероятным взлетом напоминает успех незатейливого, но очень доброго «Ла-ла Ленда». Не самый, прямо скажем, лихой сюжет, но искренние и симпатичные герои, актуализация темы — бравые служивые, легкая, прозрачная мораль — все равно побеждает любовь, — и вот вам взрыв чувств зрителей и их искренняя влюбленность. Сошлось все: романтичная история про любовь с первого взгляда, чего давно в нашем кино не было, незамутненность образов героев (они понятны, даже если что-то пытаются из себя состроить), привлекательная модель «принцесса и нищий» (героиня, которую играет Ника Здорик, — яркая представительница золотой молодежи, а ее возлюбленный — простой парнишка с открытым лицом, без всяких там пирсингов-шмирсингов, просто хороший парень Леха (Сергей Городничий). Сюжет — в чистом виде сахарная вата: мажорка (правда, не тупая) и «просто Леха» влюбляются друг в друга и мгновенно заключают брак. Море юмористических ситуаций присыпает сюжет «специями».
Все строится из простых прямых линий и их намеренных и ненамеренных пересечений. Они так незатейливы, что поначалу ты просто отпадаешь — как? А что, так можно было?! Но жизнь порой заставляет нас ходить исключительно по прямой, делая кружные пути слишком витиеватыми. Вы хотели простого героя? Вот он, наш бравый служивый. Хотели увидеть трансформацию мажорки? Легко. Правильные взгляды на мир танкиста не дают никаких шансов на выживание заветренным ценностям, подцепленным мажоркой Катей в Лондоне. Ничего, любовь все вылечит.
Поначалу Катя сопротивляется всему правильному, но все — она влюбилась. И ее взбалмошность будет побеждена. Р-раз — и она быстро начинает смотреть на мир глазами любимого. А он, как вы понимаете, и рад.
«Золушка» (пусть и перевертыш), «Красавица и чудовище», «Пигмалион» — каждая из этих историй, всегда прекрасных, любимых и ожидаемых, оставила свой легкий след в нашем «Ла-Ла Ленде». «Ландыши» — это в первую очередь мюзикл, причем очень легкий, звенящий, с хорошо запоминающейся музыкой. В проекте использовано 45 песен (!) в исполнении профессиональных музыкантов: актриса Ника Здорик поет голосом певицы, участницы шоу «Голос» Анастасии Белявской, а Сергей Городничий — голосом Жени Трофимова.
Помимо прочего, уж по крайней мере, первый сезон этого беспрецедентного творения наполнен искренним и непафосным патриотизмом. Реально — он ненавязчив, не подается в лоб, а воспитывается и у Кати, и у зрителей.
В прессе «Ландыши» уже несколько раз окрестили водевилем, но это слово тяжеловато для невесомой ткани музыкальной сказки. Кстати, на WINK уже готов фильм о фильме: это рассказ о том, как был задуман и снимался этот «светлого мая привет».
Еще один плюс этого необычного кинопроизведения — наличие юмора, причем на тему современных реалий, отсутствие даже мало-мальских претензий на философию, а еще — милые и «не набившие у зрителей оскомину» лица актеров. Воткни в такую картину, например, Никиту Кологривого — все тут же превратилось бы в фарс, кого бы он ни играл. Тут всех героев играют не новички, у многих за спиной съемки в нескольких проектах, но все же это лица непримелькавшиеся.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Юрий Сапронов, автор идеи, продюсер, сценарист:
— Мы верили в эту историю, но масштаб народной любви стал для нас сюрпризом. Для многих зрителей сериал «Ландыши» стал не развлечением, а историей, которая дала поддержку, тепло и надежду.
Женя Трофимов, композитор:
— Для меня это сериал о настоящей любви. Все противоречия, любовные перипетии героев мы постарались отразить и в музыке сериала, подчеркнув динамику этой истории.