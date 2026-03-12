Сериал «Ландыши»: чем покорила зрителей «сахарная сказка»

В каком-то смысле проект «Ландыши» своим невероятным взлетом напоминает успех незатейливого, но очень доброго «Ла-ла Ленда». Не самый, прямо скажем, лихой сюжет, но искренние и симпатичные герои, актуализация темы — бравые служивые, легкая, прозрачная мораль — все равно побеждает любовь, — и вот вам взрыв чувств зрителей и их искренняя влюбленность. Сошлось все: романтичная история про любовь с первого взгляда, чего давно в нашем кино не было, незамутненность образов героев (они понятны, даже если что-то пытаются из себя состроить), привлекательная модель «принцесса и нищий» (героиня, которую играет Ника Здорик, — яркая представительница золотой молодежи, а ее возлюбленный — простой парнишка с открытым лицом, без всяких там пирсингов-шмирсингов, просто хороший парень Леха (Сергей Городничий). Сюжет — в чистом виде сахарная вата: мажорка (правда, не тупая) и «просто Леха» влюбляются друг в друга и мгновенно заключают брак. Море юмористических ситуаций присыпает сюжет «специями».