Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоматолог Поляков: запущенный кариес может потребовать госпитализации

Любой запущенный кариес является источником инфекции.

Источник: Комсомольская правда

Отказ от медицинской помощи при кариесе может спровоцировать не только сильную боль и потерю зуба, но и вызвать тяжелые осложнения. О том, в каких случаях пациенту может потребоваться госпитализация, сообщил в беседе с изданием Lenta.ru стоматолог-хирург Кирилл Поляков.

— Любой запущенный кариес является источником инфекции и если воспаление доходит до нерва, а затем выходит за пределы зуба, процесс перестает быть локальным. В тяжелых случаях развивается обширное гнойное воспаление — это состояние, которое требует срочной госпитализации, операции и лечения, иногда — в реанимации, — заявил медик.

Доктор отметил, что тревожными признаками являются отек десны или щеки, температура, проблемы с глотанием.

Как предупредил 360.ru, основная причина появления заболеваний — отсутствие личной или профессиональной гигиены и нерегулярное посещение стоматологов. Это приводит к тому, что в полости рта развиваются многочисленные болезнетворные бактерии. Они приводят к появлению кариеса и затем к воспалению околозубных тканей: десны и кости. Так как это неиссякаемый очаг инфекции, происходит ее распространение по кровеносной системе и по желудочно-кишечному тракту.