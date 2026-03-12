Стоматолог Поляков: запущенный кариес может потребовать госпитализации

Как предупредил 360.ru, основная причина появления заболеваний — отсутствие личной или профессиональной гигиены и нерегулярное посещение стоматологов. Это приводит к тому, что в полости рта развиваются многочисленные болезнетворные бактерии. Они приводят к появлению кариеса и затем к воспалению околозубных тканей: десны и кости. Так как это неиссякаемый очаг инфекции, происходит ее распространение по кровеносной системе и по желудочно-кишечному тракту.