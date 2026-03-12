Стоматолог Поляков: запущенный кариес может потребовать госпитализации

Отказ от медицинской помощи при кариесе может спровоцировать не только сильную боль и потерю зуба, но и вызвать тяжелые осложнения. О том, в каких случаях пациенту может потребоваться госпитализация, сообщил в беседе с изданием Lenta.ru стоматолог-хирург Кирилл Поляков.
— Любой запущенный кариес является источником инфекции и если воспаление доходит до нерва, а затем выходит за пределы зуба, процесс перестает быть локальным. В тяжелых случаях развивается обширное гнойное воспаление — это состояние, которое требует срочной госпитализации, операции и лечения, иногда — в реанимации, — заявил медик.
Доктор отметил, что тревожными признаками являются отек десны или щеки, температура, проблемы с глотанием.
Как предупредил 360.ru, основная причина появления заболеваний — отсутствие личной или профессиональной гигиены и нерегулярное посещение стоматологов. Это приводит к тому, что в полости рта развиваются многочисленные болезнетворные бактерии. Они приводят к появлению кариеса и затем к воспалению околозубных тканей: десны и кости. Так как это неиссякаемый очаг инфекции, происходит ее распространение по кровеносной системе и по желудочно-кишечному тракту.