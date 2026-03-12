Прекрасная банка с людьми-пауками

Подчеркну: это мнение лично мое, но мне кажется, этот проект подорвал основы нравственности общества больше, чем всякие другие технологии наших заклятых «друзей». Но недавно начавшееся на телеканале СТС шоу «Тайный миллионер» почему-то меня заворожило.
Казалось бы, ну что такого, кроме, безусловно, экзотики: Индия, очень разная, от красивейшего дворца до натуральных трущоб, слоны и обезьяны, шныряющие повсюду, как у нас кошки, экзотические блюда — когда аппетитные, а когда… не очень: когда участники поедали какие-то внутренности и не помню чьи глаза, было прямо нехорошо… Безусловный плюс один, очевидный — Сергей Бурунов в качестве ведущего. Ну и суть: каждый из участников получил по ларцу, внутри одного из которых лежал слиток золота, «тянущий» на 10 миллионов. Но прежде чем стать счастливым обладателем этого богатства, «тайному миллионеру» предстоит всех старательно обводить вокруг пальца, изо дня в день убедительно доказывая, что именно у него-то слитка как раз и нет… Ну то есть врать взахлеб, с широко открытыми честными глазами.
Ради денег человек способен на многое, а может быть, даже и на все. В этом реалити это понимаешь с первой серии. Некоторые участники с ходу признавали, что ради вожделенного приза они изначально были готовы лгать, предавать, строить козни и интриги, причем все это произносилось со смаком.
Реалити на то и реалити, чтобы все показывать как есть. Но чем-то это шоу меня «пробило». Может, тем, каким холодным и равнодушным выглядел на самом деле этот золотой слиток… Ох, как бы он пригодился, представляете? Вопрос лишь — что на другой чаше весов, от чего предложено отказаться или на что согласиться ради обладания этой блестящей штуковиной…
Из всех играющих самая прозрачная цель и внятное объяснение, зачем именно ей нужен этот слиток и эквивалентные ему миллионы, лишь у одной «игруньи» — Светланы. Родители болеют, деньги нужны, чтобы как-то обеспечивать им нужный уровень комфорта… Ох, понимаю, на все сто процентов ее понимаю! Наша «социалка» дорога сейчас, ого… Остальное же, на самом деле — ничто, пустота, отрыжка привычки к неостановимому потреблению. Как же страшно наблюдать за тем, как в этой прекрасной «банке», индийском дворце, начинают постепенно шевелиться и подползать друг к другу ядовитые люди-пауки, готовясь к пожиранию соперников… Участники шоу — вроде бы звезды, но такие, средней руки, как говорится, на деле — обычные люди со своими страстями, а в целом — отражение уродливого общества, в котором исключительно на принципах безнравственности строится целое шоу. Интересное шоу! С ума бы не сойти…