Прекрасная банка с людьми-пауками

Казалось бы, ну что такого, кроме, безусловно, экзотики: Индия, очень разная, от красивейшего дворца до натуральных трущоб, слоны и обезьяны, шныряющие повсюду, как у нас кошки, экзотические блюда — когда аппетитные, а когда… не очень: когда участники поедали какие-то внутренности и не помню чьи глаза, было прямо нехорошо… Безусловный плюс один, очевидный — Сергей Бурунов в качестве ведущего. Ну и суть: каждый из участников получил по ларцу, внутри одного из которых лежал слиток золота, «тянущий» на 10 миллионов. Но прежде чем стать счастливым обладателем этого богатства, «тайному миллионеру» предстоит всех старательно обводить вокруг пальца, изо дня в день убедительно доказывая, что именно у него-то слитка как раз и нет… Ну то есть врать взахлеб, с широко открытыми честными глазами.