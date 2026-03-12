У сибирских фермеров хотят изъять и сжечь 300 голов скота, жители протестуют

Проблема, по информации Telegram-канала RT, заключается в том, что для многих скот — и еда, и источник дохода. Жительница Юлия Кондалова, у которой свое хозяйство, в заговоре с журналистами назвала смешной компенсацию в размере 50 тысяч рублей за корову, которая платится из расчета веса. Нормальный теленок, по ее словам, стоит более 100 тысяч рублей. В связи с этим люди переживают, что без скота им будет попросту не на что жить. Усугубляет ситуацию и тот факт, что у большинства владельцев скот не застрахован, и страховые им могут не выплатить, говорится в публикации.