У сибирских фермеров хотят изъять и сжечь 300 голов скота, жители протестуют

У фермеров из новосибирского села Чернокурья планируют изъять 300 голов скота для уничтожения в рамках борьбы с бешенством и пастереллезом. Однако многие собственники скота выступают против этого, поскольку опасаются, что не смогут прожить без животных. Об этом сообщает RT.
Министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов заявил, что «механизмы полного излечения двух этих болезней пока не достигнуты». В связи с этим скот изымают и сжигают. В рамках проводимой работы власти начали прием заявок на выплату компенсаций от жителей, у которых изъяли и уничтожили животных. Процесс займет полтора-два месяца.
Тем не менее, фермеры активно протестуют против происходящего. Один из собственников скота, Константин Полежаев, рассказал, что у них были случаи, когда коровы с симптомами бешенства и пастереллеза выздоравливали. По его словам, ни одно животное не погибло.
Проблема, по информации Telegram-канала RT, заключается в том, что для многих скот — и еда, и источник дохода. Жительница Юлия Кондалова, у которой свое хозяйство, в заговоре с журналистами назвала смешной компенсацию в размере 50 тысяч рублей за корову, которая платится из расчета веса. Нормальный теленок, по ее словам, стоит более 100 тысяч рублей. В связи с этим люди переживают, что без скота им будет попросту не на что жить. Усугубляет ситуацию и тот факт, что у большинства владельцев скот не застрахован, и страховые им могут не выплатить, говорится в публикации.
О том, что в нескольких районах Новосибирской области у жителей изымают домашний скот из личных хозяйств и уничтожают его, стало известно еще 8 марта. Об этом предупреждала пресс-служба регионального Минсельхоза. По информации властей, в пяти районах и округах области зафиксировано 42 очага болезней. Активность заболевания связана с активной миграцией диких косуль в течение зимы: в поисках пропитания они часто заходят в деревни и заражают скот. Пастереллез же объясняют нарушенным иммунитетом животных, вызванным снежной зимой и перепадами температур.