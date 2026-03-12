Навроцкий решил наложить вето на закон о европейском кредите на покупку оружия

Президент Польши Кароль Навроцкий решил наложить вето на закон о получении Польшей кредита на закупку вооружения по программе «Security Action for Europe» (SAFE). Об этом во вторник, 10 марта, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск на открытии заседания кабинета министров страны.
В январе Еврокомиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Еврсоюза по закупкам вооружения SAFE. Позднее закон, позволяющий правительству страны реализовывать эту кредитную программу, принял польский парламент, и он поступил на подпись президенту.
— Это очень плохое решение. Я не в состоянии этого понять, как можно в ситуации глобальных конфликтов в мире и за нашей границей блокировать какие-либо решения такого плана. Мы подготовим план «Б» и так или иначе найдем способ, чтобы эти деньги поступили полякам, но это будет стоить намного больше времени и сил, — высказался Туск. Его слова приводит РИА Новости.
19 февраля Кароль Навроцкий подписал закон, которым остановил предоставление специального статуса и льгот для беженцев с Украины.