Ричмонд
сильный снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Северной Осетии за год более 400 участников СВО прошли реабилитацию

Для бойцов доступны лечебная физкультура, минеральные ванны, массаж, консультации опытных психологов.

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 марта. /ТАСС/. Более 400 участников СВО в Северной Осетии прошли реабилитацию, санаторно-курортное лечение и получили медпомощь в 2025 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«Более 400 участников СВО прошли реабилитацию, санаторно-курортное лечение и получили необходимую медицинскую помощь в 2025 году», — говорится в сообщении.

Для бойцов доступны лечебная физкультура, минеральные ванны, массаж, консультации опытных психологов. Кроме того, есть возможность пройти диспансеризацию.

Участники СВО могут пройти обследование в течение одного дня с привлечением узких специалистов. Для удобства участников СВО филиал фонда «Защитники Отечества» предоставляет транспорт от дома до медучреждения и обратно.

Узнать больше по теме
Биография Сергея Меняйло
Опытный военный и политик, Сергей Меняйло участвовал в присоединении Крыма к РФ и руководил регионами. В материале собрали главное из его биографии: от образования и детства до личной жизни и интересных фактов.
Читать дальше