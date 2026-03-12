В Северной Осетии за год более 400 участников СВО прошли реабилитацию

Узнать больше по теме

Биография Сергея Меняйло

Опытный военный и политик, Сергей Меняйло участвовал в присоединении Крыма к РФ и руководил регионами. В материале собрали главное из его биографии: от образования и детства до личной жизни и интересных фактов.