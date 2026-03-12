В Северной Осетии за год более 400 участников СВО прошли реабилитацию

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 марта. /ТАСС/. Более 400 участников СВО в Северной Осетии прошли реабилитацию, санаторно-курортное лечение и получили медпомощь в 2025 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
«Более 400 участников СВО прошли реабилитацию, санаторно-курортное лечение и получили необходимую медицинскую помощь в 2025 году», — говорится в сообщении.
Для бойцов доступны лечебная физкультура, минеральные ванны, массаж, консультации опытных психологов. Кроме того, есть возможность пройти диспансеризацию.
Участники СВО могут пройти обследование в течение одного дня с привлечением узких специалистов. Для удобства участников СВО филиал фонда «Защитники Отечества» предоставляет транспорт от дома до медучреждения и обратно.