Ричмонд
сильный снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как быстро действует прививка от клещей

Эпидемиолог Костинов: иммунитет от клещевого энцефалита формируется 1,5 месяца.

Источник: Комсомольская правда

В некоторых регионах уже начали просыпаться клещи, после укуса которых можно заразиться энцефалитом. О том, почему россиянам уже пора делать прививку, рассказал aif.ru заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Михаил Костинов.

— Важно учитывать сроки формирования иммунитета. Вакцинация проходит в несколько этапов. Необходимо сделать две инъекции. Чтобы иммунитет сформировался, от первого укола должно пройти не менее 45 суток, — предупредил врач.

Собеседник издания добавил, что вакцина защищает только от энцефалита. Клещи переносят также боррелиоз (болезнь Лайма), прививки от которого в настоящий момент не существует.

Кроме того, в России комары могут переносить ряд инфекционных и паразитарных заболеваний, сообщил RT. Так, насекомые могут быть причиной дирофиляриоза — заболевания, вызванного паразитированием круглых червей, а также лихорадки Западного Нила.