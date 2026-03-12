Стало известно, как быстро действует прививка от клещей

В некоторых регионах уже начали просыпаться клещи, после укуса которых можно заразиться энцефалитом. О том, почему россиянам уже пора делать прививку, рассказал aif.ru заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Михаил Костинов.