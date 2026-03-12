Стало известно, как быстро действует прививка от клещей

В некоторых регионах уже начали просыпаться клещи, после укуса которых можно заразиться энцефалитом. О том, почему россиянам уже пора делать прививку, рассказал aif.ru заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Михаил Костинов.
— Важно учитывать сроки формирования иммунитета. Вакцинация проходит в несколько этапов. Необходимо сделать две инъекции. Чтобы иммунитет сформировался, от первого укола должно пройти не менее 45 суток, — предупредил врач.
Собеседник издания добавил, что вакцина защищает только от энцефалита. Клещи переносят также боррелиоз (болезнь Лайма), прививки от которого в настоящий момент не существует.
Кроме того, в России комары могут переносить ряд инфекционных и паразитарных заболеваний, сообщил RT. Так, насекомые могут быть причиной дирофиляриоза — заболевания, вызванного паразитированием круглых червей, а также лихорадки Западного Нила.