Букет для мамы. Почти притча

Это было накануне Женского дня, в 1980-х, и в столице вдруг похолодало. Мы с подружкой поехали покупать мамам цветы. В те годы купить их было затруднительно, но на рыночке у метро «Белорусская» они были всегда. Цветы стояли в ящиках, тепло в которых поддерживал огонь свечей. Купив по пять красных гвоздичек (тогда они не считались похоронными), мы понеслись в метро. — Какие твердые! — сказала Ленка, касаясь лепестков. Но с цветами стало происходить нечто странное. Они темнели на глазах, потом размякли, уронили головы, и кто-то рядом хмыкнул: «Вот дурехи, купили мороженые цветы…». И мы заревели. Кстати, почему-то никак не могу забыть хитрое лицо того продавца. Пересчитывая деньги, он знал, что обманывает двух малолетних дур. Принесли ли ему счастье те деньги? Раньше я бы сказала: «Нет, ну что вы!». А теперь вот скажу, что не знаю. Все меньше верю в то, что кто-то платит по счетам…