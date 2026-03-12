Букет для мамы. Почти притча

Сейчас также всей страной поддержали чудесного Елисея из Нижнего Новгорода — ему не продали букет для мамы на 8 Марта. Нет, ну потом-то продали, конечно, и магазин перед мамой извинился, и даже два лишних букета прислал… Полный хеппи-энд, короче.
А мне вот хочется понудеть. История с Аристархом — другая, соседка могла просто не услышать малыша. А букет… Вроде даже можно понять цветочниц: а вдруг малыш деньги взял, не спросив, и через пять минут прибежит в их магазинчик разгневанная маман с воплями: «Мне зачем ваши тюльпаны, я за хлебом его посылала!». А с другой… Какие мы правильные оказываемся, когда не надо! Вроде как не положено сейчас детям бегать в магазин — «время не то». А раньше-то как было хорошо! Но вспомнился мне один эпизод…
Это было накануне Женского дня, в 1980-х, и в столице вдруг похолодало. Мы с подружкой поехали покупать мамам цветы. В те годы купить их было затруднительно, но на рыночке у метро «Белорусская» они были всегда. Цветы стояли в ящиках, тепло в которых поддерживал огонь свечей. Купив по пять красных гвоздичек (тогда они не считались похоронными), мы понеслись в метро. — Какие твердые! — сказала Ленка, касаясь лепестков. Но с цветами стало происходить нечто странное. Они темнели на глазах, потом размякли, уронили головы, и кто-то рядом хмыкнул: «Вот дурехи, купили мороженые цветы…». И мы заревели. Кстати, почему-то никак не могу забыть хитрое лицо того продавца. Пересчитывая деньги, он знал, что обманывает двух малолетних дур. Принесли ли ему счастье те деньги? Раньше я бы сказала: «Нет, ну что вы!». А теперь вот скажу, что не знаю. Все меньше верю в то, что кто-то платит по счетам…