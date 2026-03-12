Ричмонд
Названы симптомы аллергии на вейп

Врач Филева: одышка и высыпания на коже могут указывать на аллергию на вейпы.

Источник: Комсомольская правда

Электронные сигареты могут вызывать тяжелую аллергическую реакцию, которая проявляется не только кашлем, но и высыпаниями на коже. Об этом сообщила в разговоре с aif.ru врач Александра Филева.

— Симптомы аллергии могут проявляться не только со стороны дыхательных путей: кашель, чихание, заложенность носа, першение. Но и в виде крапивницы, покраснения, отека губ или слизистой рта после контакта с паром, — перечислила медик.

По словам доктора, вдыхание аэрозоля также может усугублять течение уже имеющихся аллергических заболеваний. В этом случае пар выступает как раздражитель и провоцирует обострение.

360.ru отметил, что жидкость для электронных сигарет, как правило, содержит различные подсластители, а они способны влиять на появление кариеса. Кроме того, при курении вейпа сильно замедляется процесс заживления ран в полости рта. С учетом этого после хирургических вмешательств и имплантации зубов врачи призывают не парить электронки: есть риск увеличения сроков восстановления и даже отторжения имплантов.