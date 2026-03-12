Названы симптомы аллергии на вейп

360.ru отметил, что жидкость для электронных сигарет, как правило, содержит различные подсластители, а они способны влиять на появление кариеса. Кроме того, при курении вейпа сильно замедляется процесс заживления ран в полости рта. С учетом этого после хирургических вмешательств и имплантации зубов врачи призывают не парить электронки: есть риск увеличения сроков восстановления и даже отторжения имплантов.