В Ростове-на-Дону на форуме ЕР предложили ввести статус «Молодежная стройка»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Статус «Молодежная стройка» предложили законодательно закрепить в регионах РФ. Участников таких строек предлагается освободить от уплаты налога на доходы физических лиц, сообщил директор Агентства территориального развития Алексей Санин во время пленарного заседания второго окружного отчетно-программного форума «Единой России» «Есть результат!».
«Мы предлагаем законодательно ввести статус “Молодежная стройка” в региональном контексте. Например, молодежная стройка Донбасса, Дона, Кубани, Крыма, Кузбасса. Также мы предлагаем освободить студентов студотрядов, участвующих в подобных проектах, от уплаты налога на доходы физических лиц», — сказал Санин.
Он уточнил, что подготовка специалистов в строительной сфере должна быть максимально приближена к реальным потребностям отрасли, чтобы выпускникам не приходилось сразу после вуза проходить дополнительные курсы. Также, по его словам, важно, чтобы студенты проходили практику на ключевых для региона предприятиях. Санин отметил, что предложенные меры помогут привлечь в строительную отрасль дополнительные кадры.
Второй окружной отчетно-программный форум «Единой России» «Есть результат!», посвященный вопросам ЖКХ, жилищного строительства и сбору инициатив в новый программный документ, с которым партия пойдет на выборы в Госдуму проходит в четверг в Ростове-на-Дону. В нем принимают участие секретарь генсовета партии Владимир Якушев и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Также на площадке форума собрались ветераны СВО, губернаторы регионов Южного федерального округа, координаторы партийных проектов, эксперты строительного рынка и ЖКХ, инженеры и архитекторы. Первый такой форум прошел в Свердловской области и был посвящен будущему технологическому блоку программы.