Ричмонд
сильный снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать четырех детей умерла после операции по подтяжке живота и груди в Турци

Мать четырех детей из Канады Джессика Шаньон Гайо отправилась ради операции по подтяжке груди и живота в турецкий город Анталью. После процедуры она почувствовала себя плохо, и врачам не удалось ее спасти. Об этом в среду, 12 марта, сообщил портал The Sun.

Мать четырех детей из Канады Джессика Шаньон Гайо отправилась ради операции по подтяжке груди и живота в турецкий город Анталью. После процедуры она почувствовала себя плохо, и врачам не удалось ее спасти. Об этом в среду, 12 марта, сообщил портал The Sun.

При этом друг женщины, с которым она находилась вместе в Турции, рассказал, что за три дня до операции они вместе употребляли наркотики. На данный момент полиция выясняет, могло ли это сыграть роль в том, что произошло с Шаньон Гайо. Лучшая подруга туристки по имени Эрика запустила кампанию по сбору средств для поддержки четырех детей погибшей.

4 марта правоохранительные органы сообщили, что женщина умерла в частной клинике Саратова после операции по прерыванию беременности. У нее диагностировали замершую беременность на сроке восьми-девяти недель, после чего провели вакуумный аборт.

18 декабря 2025 года СМИ сообщили, что на Бали россиянин по имени Сергей оказался на грани смерти из-за того, что местные врачи не заметили, что после аварии одно из легких мужчины сдулось и было залито гноем.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше