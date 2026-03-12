Мать четырех детей умерла после операции по подтяжке живота и груди в Турци

Мать четырех детей из Канады Джессика Шаньон Гайо отправилась ради операции по подтяжке груди и живота в турецкий город Анталью. После процедуры она почувствовала себя плохо, и врачам не удалось ее спасти. Об этом в среду, 12 марта, сообщил портал The Sun.
При этом друг женщины, с которым она находилась вместе в Турции, рассказал, что за три дня до операции они вместе употребляли наркотики. На данный момент полиция выясняет, могло ли это сыграть роль в том, что произошло с Шаньон Гайо. Лучшая подруга туристки по имени Эрика запустила кампанию по сбору средств для поддержки четырех детей погибшей.
4 марта правоохранительные органы сообщили, что женщина умерла в частной клинике Саратова после операции по прерыванию беременности. У нее диагностировали замершую беременность на сроке восьми-девяти недель, после чего провели вакуумный аборт.
18 декабря 2025 года СМИ сообщили, что на Бали россиянин по имени Сергей оказался на грани смерти из-за того, что местные врачи не заметили, что после аварии одно из легких мужчины сдулось и было залито гноем.