Канадский хоккеист Филлипс оценил жизнь в России словами «здесь очень безопасно»

Канадский хоккеист Маркус Филлипс, выступающий на позиции защитника в составе петербургского СКА, рассказал, что ему нравится в России. Своими впечатлениями от жизни в стране он поделился в интервью порталу «Спорт день за днем».
— Мне все нравится в России. Повседневная жизнь здесь просто фантастическая. Здесь замечательные люди. Жить в Санкт-Петербурге — просто потрясающе. Это один из моих любимых городов в мире. Находясь здесь уже второй год, я хорошо освоился, и мне нравится каждый миг, проведенный здесь. Здесь очень безопасно, — приводят его слова в материале.
Филлипс успешно выступает за российскую команду — в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) канадец провел 63 матча и набрал 12 очков.
