В Ленобласти сформировали средства для защиты от паводков

В конце февраля циклон принес в Санкт-Петербург и Ленинградскую область обильное количество осадков с метелями и усилением ветра. В пресс-службе администрации области сообщали, что в эти дни «Снежный штаб» работал на полную мощность. По данным главного синоптика северной столицы Александра Колесова, 27 февраля высота снега в центре Петербурга достигала рекордных 32 см с начала зимы.