В Ленобласти сформировали средства для защиты от паводков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Средства для защиты Ленинградской области от весенних паводков сформированы. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
«Для защиты жителей и территорий Ленинградской области от паводков сформирована группировка сил и средств. Она включает более 8,6 тыс. человек, свыше 2,1 тыс. единиц техники, 128 плавсредств и 14 единиц авиатехники. Также подготовлены 343 пункта временного размещения вместимостью более 102 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мониторинг паводковой обстановки в регионе ведут 24 гидропоста и 30 датчиков. На шести затороопасных участках рек Сясь, Свирь, Паша и Оять запланированы ледовзрывные работы.
В конце февраля циклон принес в Санкт-Петербург и Ленинградскую область обильное количество осадков с метелями и усилением ветра. В пресс-службе администрации области сообщали, что в эти дни «Снежный штаб» работал на полную мощность. По данным главного синоптика северной столицы Александра Колесова, 27 февраля высота снега в центре Петербурга достигала рекордных 32 см с начала зимы.