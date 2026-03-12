Посвященная Олегу Табакову памятная доска появилась на улице Чаплыгина

— Память об Олеге Павловиче будет всегда невероятно светлой. Путь нашего небесного художественного руководителя продолжается. Он был один из семи великих артистов, которые будучи совсем молодыми стояли у истоков огромного театра, — подчеркнул худрук Театра Олега Табакова и «Современника» Владимир Машков. — Ему особенно дорог был этот подвал на Чаплыгина, выстраданное им место для собственного театра, приютившее его вместе с учениками.