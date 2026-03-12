Посвященная Олегу Табакову памятная доска появилась на улице Чаплыгина

12 марта в день памяти Олега Табакова на здании по улице Чаплыгина, где сейчас расположена Историческая сцена основанного им театра, открыли мемориальную доску. На торжественной церемонии собралась целая плеяда последователей и учеников знаменитого актера и режиссера.
Во дворе театра 12 марта было многолюдно — здесь собрались артисты Театра Олега Табакова разных поколений, его ученики, которые, помня заветы мастера, строят уже свои театры, и, конечно, родные артиста.
— Память об Олеге Павловиче будет всегда невероятно светлой. Путь нашего небесного художественного руководителя продолжается. Он был один из семи великих артистов, которые будучи совсем молодыми стояли у истоков огромного театра, — подчеркнул худрук Театра Олега Табакова и «Современника» Владимир Машков. — Ему особенно дорог был этот подвал на Чаплыгина, выстраданное им место для собственного театра, приютившее его вместе с учениками.
Открытие скульптурной композиции, посвященной Олегу Табакову, стало первым событием юбилейной программы театра «Современник», который проводит свой 70-й сезон.
— Олег Табаков неразрывно связан с «Современником». Он принадлежит к особому поколению шестидесятников, — отметила вдова создателя Табакерки актриса Марина Зудина. — Это был невероятный взрыв энергии в культуре, эпоха Возрождения. Я благодарна художнику за то, как метафорично он изобразил путь Олега Павловича.
Автором памятной доски стал скульптор Александр Свиязов.
— В основе композиции — атом солнца, от которого расходятся лучи свершений Олега Павловича. Это и Школа-студия, и «Табакерка», и «Современник», и кинематограф, — рассказал художник. — Эта метафора будет напоминать о его преданности театру и искусству.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Алексей Фурсин, руководитель Департамента культуры и города Москвы:
— Сегодняшнее событие — только начало серии памятных мероприятий, инициированной коллективом театра «Современник» и его художественным руководителем Владимиром Машковым. Мемориальные доски, посвященные основателям театра, появятся на нескольких зданиях города. Я хотел бы отметить, что Олег Павлович своими достижениями стал примером того, как надо прожить жизнь. Память об этом человеке на долгие годы останется с нами.