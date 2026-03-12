Экс-футболист сборной России Кудряшов дебютирует в ММА

Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов примет участие в турнире лиги Fight Nights по смешанным единоборствам. С соответствующим заявлением выступил глава организации Камил Гаджиев в интервью Metaratings.
«14 апреля сделаем второй турнир среди медиафутболистов. Первый прошел с отличным фидбэком. В главном бою — Федор Кудряшов, бывший игрок сборной России по футболу», — заявил Гаджиев.
По его словам, соперником прославленного защитника станет представитель медиафутбола Дмитрий Гусаков, известный под псевдонимом GOODY. Гусаков ранее принимал участие в первом турнире: его бой против Ильи Балакирева завершился вничью.
Федор Кудряшов известен своими выступлениями за национальную сборную России (48 матчей, 1 гол). На клубном уровне 38‑летний спортсмен четырежды становился серебряным призёром чемпионата страны, выступая за московский «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».