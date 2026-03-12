Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет себя так, как будто хочет сформировать собственное правительство Венгрии. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.
«Зеленский уже стал главной фигурой в предвыборной кампании в парламент Венгрии, его амбиция — сформировать следующее венгерское правительство», — заявил он в ходе пресс-конференции в Будапеште.
Сийярто отметил, что для этого Зеленский стремится сместить действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В качестве примера дипломат также привел угрозы в адрес главы правительства и его семьи, что указывает на вмешательство Киева в парламентские выборы любой ценой.
Ранее KP.RU сообщал, что председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обвинил Зеленского во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. По его словам, киевский режим пытается повлиять на исход предстоящих выборов в стране.