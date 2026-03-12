В НЦ «Россия» состоялась премьера фильма о добровольце «Небес Пересвет»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Премьера документально художественного фильма «Небес Пересвет» о молодом добровольце из Татарстана Айбулате Имматуллине прошла в Москве в национальном центре (НЦ) «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе центра.
«В Национальном центре “Россия” 12 марта состоялась премьера документально художественного фильма “Небес Пересвет” режиссера Олеси Шигиной. В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели в сфере культуры, науки, искусства и образования, известные артисты и художники, участники боевых действий, представители общественных и молодежных организаций, студенты и волонтеры», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в центре повествования картины — духовный путь молодого добровольца из Татарстана Айбулата Имматуллина. По ходу развития сюжета он меняет свой позывной с Беса на Пересвет, что «отражает внутреннюю эволюцию героя и глубинные смыслы современности».
Там отметили, что в художественной части фильма роли играют не актеры, а реальные люди — скрипачка Мария Андреева, Виринея Шигина, а также командир штурмовой роты спецназа «Ахмат» Хизар Саламов.
Съемки картины велись на протяжении трех лет на фронте и в тылу, охватив в том числе Татарстан, Тверь, Москву, Санкт Петербург, Чечню, Луганск, Запорожье, Белгород, Самару и Курск.
«Фильм Олеси Шигиной “Небес Пересвет” — это не просто хроника боевых действий, а самая настоящая притча. Притча о том, как мальчик, не познавший родительской любви, сумел открыть в себе это огромное чувство, которое охватило всех нас. Настолько сильное, что он отдал жизнь за ближнего своего. Главный герой Айбулат с позывным Бес, в крещении Александр, погиб в 23 года под Курском. Он ушел из жизни примерно в том же возрасте, в котором Александр Невский, святой покровитель нашей дипломатии, произнес свои знаменитые слова: “Не в силе Бог, а в правде” — и своим подвигом воплотил их в жизнь», — привели в пресс-службе НЦ «Россия» сказанные в видеообращении слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«После показа фильма “Небес Пересвет” заместитель командира по военно-политической работе подразделения “Ветераны” Ильдар Резяпов с позывным Политик вручил посмертно орден Мужества семье Айбулата Имматуллина. Для этого он специально прибыл с передовой», — добавили в пресс-службе НЦ «Россия».