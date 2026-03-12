«Фильм Олеси Шигиной “Небес Пересвет” — это не просто хроника боевых действий, а самая настоящая притча. Притча о том, как мальчик, не познавший родительской любви, сумел открыть в себе это огромное чувство, которое охватило всех нас. Настолько сильное, что он отдал жизнь за ближнего своего. Главный герой Айбулат с позывным Бес, в крещении Александр, погиб в 23 года под Курском. Он ушел из жизни примерно в том же возрасте, в котором Александр Невский, святой покровитель нашей дипломатии, произнес свои знаменитые слова: “Не в силе Бог, а в правде” — и своим подвигом воплотил их в жизнь», — привели в пресс-службе НЦ «Россия» сказанные в видеообращении слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.