Вечерний@Калининград: миллиард от застройщика, исповедь режиссера и опять выходные

Сергей Корнющенко — выпускник режиссерского факультета Российской академии театрального искусства, поставивший в 2007 году весьма резонансный спектакль. В его послужном списке — работа главным режиссером Воркутинского государственного драматического театра, постановки в Польше и Казахстане, участие в съемках многих сериалов. В интервью «Новому Калининграду» Сергей Корнющенко рассказал о превратностях актерско-режиссерской судьбы, о том, почему его больше не интересует драматический театр и почему он считает Калининград городом, который «ничем не пронять».