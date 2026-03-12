Ричмонд
сильный снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач раскрыла неожиданную причину ожирения у подростков

Пульмонолог Молостова: нарушение режима сна у подростков ведет к ожирению.

Источник: Комсомольская правда

Не только фастфуд и газировка могут спровоцировать ожирение в юном возрасте. Избыток веса подростки могут набирать также из-за нарушения режима сна, об этом заявила в беседе с «РИАМО» пульмонолог Татьяна Молостова.

— Относительно новый фактор ожирения — нарушение режима сна. У подростков возникла мода на ночное бодрствование, а это крайне вредно для организма. Без полноценного сна нарушаются циркадные ритмы выработки гормонов, в том числе гормона роста, — пояснила эксперт.

По словам врача, также лишние килограммы прибавляет и снижение двигательной активности современных детей, связанное с их увлеченностью гаджетами.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что важно соблюдать режим сна, отметив, что необходимо ложиться спать и вставать в одно и то же время, даже в выходные дни. Подчеркивалось, что дневной сон допустим, только если человек настолько устал, что буквально «падает», но его продолжительность не должна превышать 30 минут.