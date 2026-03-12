Врач раскрыла неожиданную причину ожирения у подростков

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что важно соблюдать режим сна, отметив, что необходимо ложиться спать и вставать в одно и то же время, даже в выходные дни. Подчеркивалось, что дневной сон допустим, только если человек настолько устал, что буквально «падает», но его продолжительность не должна превышать 30 минут.