Врач раскрыла неожиданную причину ожирения у подростков

Не только фастфуд и газировка могут спровоцировать ожирение в юном возрасте. Избыток веса подростки могут набирать также из-за нарушения режима сна, об этом заявила в беседе с «РИАМО» пульмонолог Татьяна Молостова.
— Относительно новый фактор ожирения — нарушение режима сна. У подростков возникла мода на ночное бодрствование, а это крайне вредно для организма. Без полноценного сна нарушаются циркадные ритмы выработки гормонов, в том числе гормона роста, — пояснила эксперт.
По словам врача, также лишние килограммы прибавляет и снижение двигательной активности современных детей, связанное с их увлеченностью гаджетами.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что важно соблюдать режим сна, отметив, что необходимо ложиться спать и вставать в одно и то же время, даже в выходные дни. Подчеркивалось, что дневной сон допустим, только если человек настолько устал, что буквально «падает», но его продолжительность не должна превышать 30 минут.